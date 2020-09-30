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Hakan Altun sevgilileri kimler Ajda Pekkan ile sevgili mi?

Magazin basınına bomba gibi düşen bir iddiaya göre Süper star Ajda Pekkan ile fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun bir süredir gözlerden uzak dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Peki Hakan Altun ile Ajda Pekkan arasındaki yaş farkı kaç? Hakan Altun'un geçmişteki sevgilileri kimlerdi?

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Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında bu sabah olay bir iddia ortaya atıldı ve magazin basınında yer yerinden oynadı. Seren Serengil ve Arto'nun sunduğu programda 74 yaşındaki Ajda Pekkan ile 48 yaşındaki Hakan Altun'un gizlice aşk yaşadığı bunu yakınlarından bile saklandığı iddia edildi. 

2020 yılına damga vuran bu aşk olayının ardından birçok  kişi Hakan Altun ve Ajda Pekkan arasındaki yaş farkını araştırmaya başladı. Birçok estetik operasyon geçiren ve düzenli spor yapan Ajda Pekkan 74 yaşında. Uzun süredir aradığı aşkı bulamayan, aşktan yüzü gülmeyen Hakan Altun ise 48 yaşında. 

Eğer magazin basınında yıldırım etkisi yaratan bu aşk iddiası doğru ise Ajda Pekkan ile Hakan Altun arasında 26 yaş fark var.

Hakan Altun'un bu ilişkiyi ailesinden ve yakınlarından sakladığı ise söylenen diğer iddialar arasında. Seren Serengil'in açıklamalarına göre ikili Bodrum'da gözlerden uzak dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Etraftan gelecek tepkileri önlemek için ise bu aşkı gizli tutuyorlar...

Serengil; Bu bize gelen bir ihbar değil, annemin çevresi ve çok yakın  aile dostumuzun gördüğü bildiği şeyler. Yani kendi etrafında herkes bu arkadaşlıklarını, ikisinin birlikte yaşadıklarını biliyormuş. Ben de bazı şeyler gördüm biliyorum dedi. 

Hakan Altun ve Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde aynı sahneyi paylaşmış ve Altun'un bu paylaşımına yorum yağmıştı. 

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