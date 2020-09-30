Fuat Oktay açıkladı: KKTC’ye 117 milyon lira aktaracağız

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Pandemi için KKTC'ye 117 milyon lira aktaracağız" açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi ziyaret nedeniyle Ankara’da bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, görüşmesinin ardından, konuk Başbakan ile ortak basın açıklaması yaptı.

KKTC ve Kıbrıs Türklerini ilgilendiren, konular hakkında fikir alışverişinde bulduklarını kaydeden Oktay, “Bunların başında her Kıbrıs Türk’ü kardeşimizi çok yakından ilgilendiren ve bizden de müjdeli haber beklediği su konusu vardı. Sayın Başbakanın bu konunun tamamlanması yönünde haklı olarak acil talepleri var” dedi.

"117 milyon lira aktarıyoruz"

KKTC’de salgın dolayısıyla yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin imzalanmış bir mali protokol olduğunu belirten Oktay, “Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC’ye 117 milyon lira aktarıyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler için de 9 milyon lira destek

Fuat Oktay, pandemi nedeniyle sınıfta eğitim almanın mümkün olmadığını, uzaktan eğitimin son derece önemli olduğunu kaydettiği açıklamasında, KKTC’deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destek aktarılacağını söyledi.