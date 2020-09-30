Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Şu an hazır değiliz

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan son dakika Azerbaycan çatışması ile ilgili açıklama geldi. Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır olmadıklarını açıkladı.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır değiliz' dedi.

27 Eylül Pazar sabahı Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı. Her iki ülkede savaşa hazırlık için seferberlik ilan ederken, karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.

Ermenistan'dan peş peşe açıklamalar

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış görüşmelerine hazır olmadıklarını açıkladı. Washington Post yazarı David Ignatius'a röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'a suçlamalar yöneltti. Ermeni lider, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırdığını iddia ederek, Türkiye'nin yeni hedefinin Kafkasya olduğunu söyledi.

Ermenistan: Azerbaycan bizi uzaktan vuruyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise, Azerbaycan'ın Türk İHA'larını kullanarak, hava savunma sistemlerine yaklaşmadan uzaktan operasyonlar yaptığını söyledi. Stepanyan, Azerbaycan Ordusu'nun havadan karaya uzun menzilli füzeler kullandığını belirtti.

2 bin 300 Ermeni askeri öldürüldü, S-300 imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi. Açıklamada, dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.