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Kayserispor Manule Fernandes'le anlaşma sağladı

Hes Kablo Kayserispor, bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.

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Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalan transfer çalışmalarını sürdüren Kayserispor, transfer bombasını patlattı. Sarı-kırmızılı takım, 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı.

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

''Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık''
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yıldız futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Manuel Fernandes ile 1 yıllığına anlaştık, 2. yıl için şartlarımız var. 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor" ifadelerini kullandı.

Aziz Behich de geliyor
Berna Gözbaşı ayrıca Medipol Başakşehir'den sol bek Aziz Behich ile kiralık olarak anlaşıklarını da duyurdu.

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