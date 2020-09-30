Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Türkiye 12.sıraya geriledi

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından ülke sıralamasında 12. sıraya gerileyen Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı. Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı. Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasından sonra Türkiye, 12. sıraya geriledi.

Alanyaspor ve Beşiktaş’ın Avrupa’ya erken vedası sonrası ülke puanımız için Başakşehir, Sivasspor ve Galatasaray mücadele edecek. 2022-23 sezonunda 2021-22 lig şampiyonumuzun direkt gruplara katılabilmesi için en önemli görev ise Galatasaray’ın.

Galatasaray'a tarihi görev

Cim Bom, ülke sıralamasında sadece 675 puan gerimizde bulunan İskoçya’nın temsilcisi Rangers’la Play-Off maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, bu rakibini devirmesi halinde hem Türkiye’nin puanını artıracak hem de peşimizdeki İskoçlar’a büyük bir darbe vuracak.

28 EYLÜL'DEKİ SIRALAMA

Büyük tehlike

Sezon sonunda 12. sırada kalmamız durumunda 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak. UEFA ülke puanı sıralamasında 13. sıraya gerilememiz durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne direkt giden takımımız da olmayacak.

30 EYLÜL İTİBARİYLE SIRALAMA

Başakşehir ve Sivas'a büyük görev düşüyor

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde gruplarda temsil edecek olan Sivasspor'un toplayacağı puanlar da kulüp sıralamasında büyük bir önem taşıyor. Galatasaray'ın da Rangers'ı elemesi halinde Avrupa'da 3 temsilci ile yola devam edecek olan Türkiye'de gözler bu takımların başarılarında olacak.