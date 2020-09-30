Yeni Akit yazarı Dilipak'tan sitem: LBGT’lilere gösterilen anlayış bize gösterilmedi

İSTANBUL Sözleşmesi'ni savunan AK Partili kadınları hedef aldığı AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle tepki çeken Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında, "Sağda-solda birileri LBGT’lilere gösterdiği anlayışı bize göstermedi" dedi.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahan Dlipak, bugünkü yazısında İstanbul Sözleşmesi'ni konu aldığı "AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısında kullandığı "fahişe" kelimesi nedeniyle hakkında açılan davalara sitem etti.

"Sağda-solda birileri LBGT’lilere gösterdiği anlayışı bize göstermedi" diyen Dilipak, "Hani Basın Özgürlüğü, Demokrasi diyordunuz! Ne oldu? Meğer, Nasreddin Hocanın dediği gibi 'Taşları toprağa bağlamışlar, (ne diyeyim şimdi) birilerini sokağa salmışlar!?'" ifadelerini kullandı.

Dilipak devamında, "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste denmiştir. Zulm ile abad olunmaz. Siz zararlı çıkarsınız. Denemek istiyorsanız, deneyin. Bu işlere alet olanların yaptıkları işler gelecekte kariyerinde bir kara leke olarak kalır. Tam da bayram sonrası, bir Cuma günü Ayasofya tartışması devam ederken, Ege’de, Doğu Akdeniz’de sular ısınırken Beyrut yanarken yaşanan biz nelerle meşgul olduk... Birileri İstanbul Sözleşmesi karşısındaki öfkelerinin hıncını sanki benden çıkarmak istiyor" diye yazdı.

Ne olmuştu?

"AKP'nin papatyaları" başlıklı yazısı nedeniyle davalık olan Dilipak, söz konusu yazısında şunları kaydetmişti:

"AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum 'Yeşil Sermaye' de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim 'Yeşil sermaye' davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!"