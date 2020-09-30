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İYİ Parti’de, ‘oy verilmeyecekler’ listesi krizi! Koray Aydın’a karşı kazan kaynıyor

İYİ Parti’de, 2. Olağan Kurultay'ındaki ‘oy verilmeyecekler’ listesi krizinden sorumlu tutulan Koray Aydın tartışması devam ederken gözler yeni Başkanlık Divanı’na ve Meclis Grubu Yönetimi’ne çevrildi.

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Listeye tepki gösteren bir grup milletvekilinin Teşkilat Başkanı Koray Aydın’a yeni divanda görev verilmemesini istediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın A Takımını belirleyecek.

Aydın’a görev verilmemesini istiyorlar

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun aktardığına göre, Aydın’ın TBMM Grup Yönetimi için aday gösterilebileceği belirtiliyor. Aydın’a görev verilmemesini isteyen milletvekilleri ise kritik seçim öncesinde bugün Ankara’da bir araya gelecek.

Boykot seçeneği gündemde

Vekillerin tartışma başlıkları arasında Meclis’teki oylamayı boykot etme seçeneğinin olduğu öne sürüldü.

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