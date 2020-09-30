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75'lik Mircea Lucescu Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü

Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev, ilk maçta 2-1 yendiği Gent'i 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

Lucescu geri döndü
Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Ukrayna ekibinde, geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Gerson Rodrigues gol sevinci yaşadı. Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde takım çalıştıran en yaşlı teknik direktör olacak.

Sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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