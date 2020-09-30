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İzmir'de silahlar peş peşe patladı müşteri kavgasında taksi durağı kan gölüne döndü

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de taksicilerin müşteri anlaşmazlığında kan döküldü. 2 taksici arasında çıkan kavgaya arkadaşlar da dahil oldu. Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Karşıyaka Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan taksi durağındaki bir taksici, Bostanlı bölgesinde bir yolcu aldı. Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olup Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darbedildi.

Durumu öğrenen Mustafa Ş.'nin duraktan arkadaşı Bülent Gözütok ile yanındaki bir grup, Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Burada çıkan silahlı kavgada, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı.

Karnından vurulan kişinin durumu ağır

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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