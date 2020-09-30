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Ankara'da dehşete düşüren kaza 'farı yanmıyordu' iddiası

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'da gece saatlerinde yaşanan korkunç kazada otomobil hurdaya döndü. TIR'ın çarptığı otomobildeki 2 kişi olay yerinde can verdi. TIR sürücüsü ilk ifadesinde, otomobil yol ortasında durdurduğunu farının yanmadığını öne sürdü.

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Kaza, gece yarısı Ankara Çevre yolu Kavaklı yolu köprü altında meydana geldi. Bahri Koç kontrolündeki Kayseri’den İstanbul’a giden 76 DS 494 plakalı TIR, Pursaklar istikametinde ilerlerken Samet Akat idaresindeki 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü Akat ve yanındaki kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk belirlemelerine göre otomobildeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan TIR sürücüsü otomobilin yol ortasında durduğunu ve farlarının kapalı olduğunu iddia etti. TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldığı sırada olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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