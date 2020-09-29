BIST 1.123
DOLAR 7,83
EURO 9,19
ALTIN 477,50
HABER /  DÜNYA

İlhan Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlikte taraf olmadığını duyurdu.

Abone ol

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Ermenistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Aliyev, Türkiye'nin bölgede bir taraf olmadığını ve dengeleyici rol oynadığını söyledi. Azerbaycan CumEhurbaşkanı, Ermenistan'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ve şu an ki durumda bir diyalog gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. 

Bununla birlikte Aliyev, "Türkiye Ermenistan ile çatışmada taraf değil. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Ayrıca bölgede Suriyeli hiçbir savaşçı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da ağabeyi nehre düşen kardeşten yürek dağlayan sözler
Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, Ermenistan orada işgalcidir
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 14 asker gözaltına alındı
Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Türk F-16 iddiasını yalanladı
Ormanköy Açık Hava Çarşı Mağazaları için ön talep başladı
Son dakika Ermenistan'dan S-300 hamlesi! Azerbaycan duyurdu imha edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Çöp toplama hastalığı nedir Dispozofobi belirtileri neler?
İstanbul polisini teyakkuza geçiren ihbar: Suda biri sürükleniyor
Kahvehanedeki oyuna koronavirüs cezası
Gizem Katmer kimdir yaşı kaç hangi dizilerde rol aldı- hayatı?
Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü
Manisa'da feci olay! Kendini bahçesindeki ağaca astı
Yorumlar 1 yorum