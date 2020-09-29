İlhan Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlikte taraf olmadığını duyurdu.

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AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Ermenistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Aliyev, Türkiye'nin bölgede bir taraf olmadığını ve dengeleyici rol oynadığını söyledi. Azerbaycan CumEhurbaşkanı, Ermenistan'ın isteklerinin kabul edilemez olduğunu ve şu an ki durumda bir diyalog gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Bununla birlikte Aliyev, "Türkiye Ermenistan ile çatışmada taraf değil. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Ayrıca bölgede Suriyeli hiçbir savaşçı bulunmuyor" ifadelerini kullandı.