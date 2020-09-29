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Elon Musk'tan Bill Gates'e: Taş kafalı

Ünlü girişimci Elon Musk, katıldığı bir yayında kendisini eleştiren Bill Gates için "Taş kafalı" ifadesini kullandı.

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ABD'de SpaceX ve Tesla teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk, New York Times Sway podcast canlı yayınına katıldı.

Çalışmaları hakkında açıklamalar yapan Musk, Bill Gates'in kendisine yönelik salgına karşı bir çaba sarf etmediği eleştirilerine de cevap verdi.

"Taş kafalı, aşı makinesi yapıyorum"
Harvard Üniversitesi epidemiyoloji ekibi ile birlikte çalışarak koronavirüs salgını için çaba sarf ettiğini söyleyen Musk, “Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, Bill Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu. Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Salgın çok abartıldı, aşı olmayacağım"
Koronavirüs salgını konusunda da düşüncelerini paylaşan Musk, dünya çapında 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan salgının çok fazla abartıldığını söyleyerek "Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz. Riskli grupta değilim ve koronavirüs aşısı olmayacağım" dedi.

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