BIST 1.123
DOLAR 7,81
EURO 9,18
ALTIN 476,29
HABER /  SPOR

Liverpool'da Thiago Alcantara'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

Abone ol

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan yapılan açıklamada; Thiago Alcantara'ya yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunun pozitif çıktığı ve 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendini karantina altına aldığı belirtildi.

Alcantara'da koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.

Sezon başında Bayern Münih'ten transfer edilen Alcantara, Bavyera ekibinde 235 karşılaşmada 31 gol kaydetmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalının başrolü Cengiz Koraltan darp edildi
Elon Musk'tan Bill Gates'e: Taş kafalı
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
Kuveyt'in yeni emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Eylül 2020)
İlhan Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Michael Frey kiralık gönderildi!
Konya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Yeni Malatyaspor eski Galatasaraylı Semih Kaya'yı transfer etti
UEFA'dan eski Galatasaraylı Drogba'ya ödül
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik görüşme
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı nedir tedavisi var mı?
Yorumlar