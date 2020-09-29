Michael Frey kiralık gönderildi!
Fenerbahçe, Michael Frey'in Belçika’nın Waasland-Beveren takımına 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.
10. ayrılık oldu
Fenerbahçe'de daha önce; Vedat Muriqi, Jailson, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrılmıştı