BIST 1.123
DOLAR 7,83
EURO 9,20
ALTIN 477,48
HABER /  FENERBAHÇE

Michael Frey kiralık gönderildi!

Fenerbahçe, Michael Frey'in Belçika’nın Waasland-Beveren takımına 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Michael Frey'in 1 yıllığına Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

10. ayrılık oldu
Fenerbahçe'de daha önce; Vedat Muriqi, Jailson, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrılmıştı

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalının başrolü Cengiz Koraltan darp edildi
Elon Musk'tan Bill Gates'e: Taş kafalı
Glasgow Rangers-Galatasaray maçı şifresiz yayınlanacak
Kuveyt'in yeni emiri Veliaht Prens Nevvaf oldu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Eylül 2020)
İlhan Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Yeni Malatyaspor eski Galatasaraylı Semih Kaya'yı transfer etti
UEFA'dan eski Galatasaraylı Drogba'ya ödül
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kritik görüşme
İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı nedir Gizem Katmer kimdir?
Yorumlar