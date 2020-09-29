Konya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.Abone ol
AFAD'ın aktardığı veriye göre, saat 21.28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 7.33 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 29, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Tuzlukçu (Konya)
Tarih-Saat : 29.09.2020, 21:28:18 TSİ
Enlem : 38.4741 N
Boylam : 31.8088 E
Derinlik : 7.33 km
Detay : https://t.co/nEc7MD6cN4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi