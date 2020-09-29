Konya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

AFAD'ın aktardığı son dakika haberine göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.

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AFAD'ın aktardığı veriye göre, saat 21.28'de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 7.33 kilometre derinliğinde ve 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak kayıtlara geçti.