Çöp toplama hastalığı nedir Dispozofobi belirtileri neler?

Masumlar Apartmanı dizisindeki Han karakterinin geçtiğimiz bölüm geceleri gizlice çöp topladığını izledik. Bu sahnelerin ardından birçok kişi Han'neden çöp topluyor, hastalığı nedir araştırması yapıldı. Masumlar Apartmanı han'ın hastalığı Dispozofobi. Peki Dispozofobi nedir, belirtileri neler?

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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi Masumlar Apartmanı daha ilk bölümü ile büyük yankı uyandırdı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosuda ilgiyle takip ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Han karakterine hayat veren Bircan Sokullu ise oyunculuğu ile sosyal medyanın konusu oldu. Peki Masumlar Apartman Han kimdir, Bircan Sokullu kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Han karakterinin geçen hafta geceleri gizlice kalkarak çöp topladığını izledik. Bu sahnelerin ardından birçok izleyici Han'ın hastalığı ne, neden geceleri çöp topluyor araştırması yaptı. İşte Dispozofobi hastalığı hakkında merak edilenler...

Masumlar Apartmanı Han neden kağıt topluyor?

Masumlar Apartmanı adlı dizideki Han karakterini Birkan Sokullu canlandırmaktadır. Birkan Sokullu zengin bir iş adamını oynamaktadır. Fakat Birkan Sokullu'nun gece vakti evden çıkarak kağıt ve çöp toplama sahneleri izleyiciyi şaşırttı. Birkan Sokullu tarafından canlandırılan Han karakterinin kağıt toplama sahnesi büyük bir bilinmezlik oluşturdu. Masumlar Apartmanı Han'ın neden kağıt ya da çöp topladığı ilerleyen bölümlerde anlaşılacak.

Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın ablası Safiye'dir ve temizlik hastalığı vardır. Birçok izleyici Han ile ablasının aynı hastalığa sahip olduğunu düşünmektedir. Han'ın çocukken değer verdiği eşyalar annesi tarafından çöpe atılmıştır. Han kendisi için değerli olan her şeyi korumaya çalışmaktadır. Han bu sebeple gece çöp toplamaktadır.

Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın hastalığı dispozofobi hastalığıdır. Dispozofobi hastalığı değerli olduğu düşünülen şeylerin atılmamasıdır. Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik de denilen bu sorun, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir. Tutumlu olmak, bazı eşyaları ileride lazım olabilir düşüncesi ile saklamak biriktirme hastalığı değildir. Biriktirme hastalığında, toplanan ve bir türlü atılamayan eşyalarda bir düzensizlik ve tutarsızlık vardır. Bu yüzden koleksiyonculuktan da çok farklıdır. Kolleksiyonerler, sadece bir ya da birkaç alanla alakalı eşyaları toplarlar. Üstelik toplanan eşyalarda bir düzen ve intizam vardır. Hobilerini belirli bir disiplinle yürütürler.

HAN- Birkan Sokullu

HANÜç kız kardeşi ve hasta babasıyla yaşayan Han, kendi hayallerinden tamamen vazgeçmiş biridir. Yaşamı takıntılarla dolu ablaları ve işi arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaya çalışan Han’ın İnci ile tanışması onun için bir dönüm noktası olur.

Masumlar Apartmanı konusu: Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Aşk, travmaları yenebilecek mi?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?