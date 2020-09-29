Ormanköy Açık Hava Çarşı Mağazaları için ön talep başladı

ANADOLU YAKASI’nın Bağdat Caddesi’nden sonra ikinci önemli caddesi olan Alemdağ Caddesi’nde ilk planlı cadde mağaza ve dükkanları ön talep başladı. Toplu ulaşım ağlarının tam ortasında yer alması nedeniyle bölgenin cazibe merkezi olan projede, cadde üzerindeki mağaza ve dükkanlar, açık hava alışveriş ve ticaret merkezi konseptiyle yer alacak.

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DAP Yapı tarafından Çekmeköy’de hayata geçirilen Ormanköy projesinde, mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için ön talep başladı. Özellikle geniş ailelerin ve oturmaya yönelik taleplerin yoğun olduğu ve ‘Sağlıklı Ev’ konseptiyle ormanın içerisinde hayata geçirilen projenin, ticari üniteleri ön talep avantajıyla yatırımcılara sunulmaya başlandı. Ticari etki alanı olarak 2 milyon insana hitap eden Alemdağ Caddesi’nin en değerli bölgesinde, 70 adet; 68 metrekare ile 450 metrekare arasında mağaza ve dükkanın bulunduğu proje, merkezi konumuyla yatırımcılara büyük bir avantaj sunuyor. Ticari üniteler için ayrıca 120 ay vade imkanıyla da cazip koşullar sağlanıyor.

Alemdağ Caddesi'nin ilk planlı cadde mağazaları

Açık hava ticaret merkezi özelliği taşıyan Ormanköy Çarşı’daki dükkan ve mağazalar, Alemdağ Caddesi üzerinde, yürüme mesafesindeki yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı, araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölge halkına hitap ediyor. Cadde mağazacılığının önümüzdeki dönemde de yoğun ilgiye sahip olacağına söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Ormanköy projemizin içinde yer alan Ormanköy Çarşı, İstanbul’un en yeni, en dinamik ve sağlıklı ev konseptine en yaraşır alışveriş ortamını hem ziyaretçilerine hem de perakende sektörüne sunmuş olacak. Bölgenin ilk planlı mağaza karması olma özelliğine sahip Ormanköy Çarşı ile cadde mağazacılığına yeni bir bakış açısı sunmak istedik.” dedi. Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “Alemdağ Caddesi, son yıllarda ciddi bir insan trafiğine sahne oluyor. Bu açıdan bakıldığında, Ormanköy Çarşı çatısı altındaki ticari üniteler, özellikle yatırımcılar ve perakende sektörü açısından büyük potansiyel taşıyor. Özellikle beyaz yakalı ve alım gücü yüksek bir kesimin yaşadığı bu bölge, nitelikli göç alması ve genç bir nüfusa hitap etmesi nedenleriyle de önümüzdeki dönemin bir numaralı çekim merkezi olmayı sürdürecek.”

Şehrin göbeğinde yeni çekim merkezi

İstanbul’un yeni ulaşım akslarının tam merkezinde yer alan Ormanköy projesi, Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarına yaklaşık 10 dakikalık mesafede olmasının yanı sıra, Üsküdar-Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2 dakika, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25 dakika, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 dakika ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede konumlanıyor.

Sabah sporunuza ceylanlar, atlar ve sincaplar eşlik etsin

1+1’den 5+1’e kadar farklı konut seçeneklerinin bulunduğu Ormanköy projesi, bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerle dikkat çekiyor. Yaklaşık 200 bin metrekare alan üzerinde yer alan ve Sağlıklı Ev konseptiyle inşa edilen Ormanköy projesinin yüzde 90’ı yeşil alanlar için ayrıldı.

Doğal yaşamın artık eskisinden daha önemli bir hal aldığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şöyle konuştu:

“Ormanköy projemizde sabahları koşunuzu yaparken sincapların, ceylanların ve atların size eşlik etmesi şehrin stresinden uzaklaşmanızı sağlayacak. Bu anlamda Ormanköy yaşam vadisinde, yaklaşık 60 bin metrekareyi kapsayan doğal koru alanı; devasa bir gölet ve içerisinde yer alan binlerce su bitkisi, ceylanlar için koru alanı, atlar için özel padok alanı, alabalık gölü, açık hava sinema ve konser alanı, 3 bin metrekareye yaklaşan etkinlik alanı ve yarı olimpik havuz da yer alıyor.''

İsteyene kişiye özel ‘Bahçe Villa’ dileyene 80 m2 teraslı Teras Loft!

- Bahçeli, teraslı ve büyük balkonlu alternatiflerin bulunduğu Ormanköy projesinde, adına ‘Villa Bahçe’ denilen özel üniteler tasarlandı. Tamamen oturmaya yönelik, daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi size özel ve müstakil olan “Bahçe Villa”ların özel bahçelerinde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün.

- Bunun yanında, 2.5+1 ve 3.5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla panoramik orman manzarası sunan ekstra odalarını dilerseniz çalışma odası, dilerseniz de hobi odası olarak kullanabiliyorsunuz.

- Ayrıca Teras Loft adı verilen ve 80 metrekareye kadar teras alanı bulunan ünitelerde, tavanı kaplayan pencerelerle güneşe doyacağınız kadar geceleri de yıldızları izleyebiliyorsunuz.

5 maddede sağlıklı ev kriterleri

DAP Yapı bünyesinde, tamamen doktorlardan oluşan özel bir “Sağlık Kurulu” oluşturduklarını söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ormanköy projesinde hayata geçirdikleri ‘Sağlıklı Ev Kriterleri’ni şöyle sıraladı:

1- Birincisi her binada elbette asansör olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.

2- İkincisi ise bahçe konusu… Sağlıklı evlerde bahçe yoksa teras, teras da

veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.

3- Üçüncüsü orman konusu çok önemli… Çünkü ormanlarımız sadece oksijen deposu değil aynı zamanda da şifa kaynağı… Bu yüzden sağlıklı ev orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olmak zorunda.

4- Dördüncü olarak bir diğer konu da hiç şüphesiz havalandırma sistemi… Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun olarak tasarlanması ve ‘bağımsız’ olması büyük önem taşıyor.

5- Beşinci ve son kriter ise hepimizin bildiği gibi elbette deprem yönetmeliği… Sağlıklı Ev, en son 2019’da güncellenen deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmek zorunda.