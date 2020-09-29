HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'nın iddiası: Kobani olaylarının sorumlusu AK Parti'dir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 2014'teki Kobani olayları gerekçe gösterilerek HDP'li 82 isme yapılan operasyona ilişkin “Bu işin sorumlusu bizzat AK Parti hükümetidir. İşte bunun için diyoruz ki bu yanlıştan bir an önce vazgeçin” görüşünü savundu.

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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP’ye yönelik son gözaltı operasyonunda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in gözaltına alınması nedeniyle Kars’ı ziyaret etti.

"Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz, bizim bu ülkede temsiliyetimiz var, TBMM’deki 3’üncü büyük partiyiz." diyen Buldan, Kars Belediyesiyle ilgili "Evet, AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlarımızın da Türklerin, Kürtlerin, Azerilerin, yerli halkın da büyük bir memnuniyetini kazanan bir belediyemiz var." ifadelerini kullandı.

Buldan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bizim bu ülkede temsiliyetimiz var"

Bugün Kars'tayız, Kars halkının seçilmiş temsilcisi, belediye eş başkanı Ayhan Bilgen’in gözaltına alınmasını kınamak ve Kars halkı ile dayanışmak için buradayız. Kars’a gelirken birçok engelleme ile karşılaştık. Dün akşam Kars Valiliğinin çıkardığı genelgeyle bugün Kars’a giriş ve çıkışların, konvoyların ve etkinliklerin yasaklanmasının hiçbir anlamının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Biz buraya Kars halkıyla dayanışmaya geldik, buraya halkımızın gasp edilen iradesini sahiplenmeye geldik. Kars halkının binbir emekle ve mücadele ile elde edilen kazanımlarının AK Parti hükümeti tarafından alınmasına karşı çıktığımızı göstermek için geldik.

"Giriş ve çıkışlar yasaklandı"

Ancak Kars Valiliği dün akşam açıklamış olduğu genelgeyle bugün Kars’a giriş ve çıkışları yasakladı. Çevre il ve örgütlerimizin, belediye e şbaşkanlarımızın buraya gelişine müsade edilmedi. Buraya girerken güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığını bir kez daha gördük. Şunu hatırlatmak isteriz.

Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz, bizim bu ülkede temsiliyetimiz var, TBMM’deki 3’üncü büyük partiyiz.

Burada AK Parti’nin, MHP’nin genel başkanı gelse aynı uygulama ile karşılaşmayacaktı. Ancak mesele HDP olduğu zaman, HDP’liler olduğu zaman hukukun, adaletin, yasaların farklı işlediğini işletildiğini hepimiz biliyoruz.

“Kars Belediyesi hizmete devam edecek”

Ben inanıyorum, Kars Belediyesi’nin, Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın yürütmüş olduğu halka hizmet uygulamaları sadece HDP’liler tarafından değil, kentte yaşayan bütün insanlar tarafından olumlu karşılanıyor ve Kars Belediye Eşbaşkanlarımıza ve Kars Belediyemize ve tüm çalışanlarına büyük bir sempati var. Bu çalışmalardan sadece HDP’ye oy verenler değil, bu çalışmalardan Kars kenti bir bütün olarak memnun.

Evet, AK Parti’li ve MHP’li vatandaşlarımızın da Türklerin, Kürtlerin, Azerilerin, yerli halkın da büyük bir memnuniyetini kazanan bir belediyemiz var.

Herkes bilsin ki Ayhan Bilgen yakın bir zamanda Kars’a geri dönecek. Kars Belediyesi düşmedi, düşmeyecek. Nasıl ki HDP’ye yapılan bütün baskılara rağmen HDP düşmediyse, gittikçe güçlendiyse Kars Belediyesi de aynı şekilde belediye eşbakanları şahsında hizmetlerini devam ettirecek.

"Kaybettikçe saldırmaya devam ediyor"

Şunu biliyoruz AK Parti kaybettikçe saldırmaya devam ediyor ve bu saldırılar AK Parti'nin anketlerde oy kaybedişini gösterdiği zamanlarda gerçekleşiyor ve gerçekleşmeye de devam edecek. Ancak bizler bu saldırılar karşısında Türkiye’de demokratik siyaseti büyütmeye, barış demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütmeye dair Türkiye halkına verdiğimiz sözden asla ve asla geri adım atmayacağız. Demokrasi mücadelesi, barış mücadelesi ve özgürlük mücadelesi bu ülkede HDP’liler olduğu müddetçe, HDP’liler bu ülkede siyaset yaptığı müddetçe devam edecek.

"Bu işin sorumlusu bizzat AK Parti hükümetidir"

Biz bu operasyonun amacını çok iyi biliyoruz. 6 yıl önce gerçekleşen 4 yıl önce soruşturma başlatılan Kobani meselesinden kaynaklı açılan bu soruşturmada arkadaşlarımızın suçlu olduğunu düşünmüyoruz. O olaylarda yaşamını yitiren insanlar bizim partili arkadaşlarımızdı. O dönem sokaklarda, caddelerde protesto gösterileri yapanlar Kobani düşmesin diye Kobani halkına destek amaçlı yapmışlardır. Ancak bu işin içine başka eller girmiş ve bu olaylar farklı bir boyuta çekilmiş, insanlar katledilmiş ve bu katliamlardan HDP sorumlu tutulmaktadır.

Bu işin sorumlusu bizzat AK Parti hükümetidir. İşte bunun için diyoruz ki bu yanlıştan bir an önce vazgeçin. Şu an gözaltında olan arkadaşlarımız başta olmak üzere, bu işten sorumlu tutulan başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Emine Ayna ve içerideki bütün arkadaşlarımızın bu ülkede insan öldürmek savaş çığırtkanlığı yapmak, katliam gerçekleştirmek gibi bir suçu asla yoktur, olamaz da. Bizler yaşadığımız sürece bu topraklarda barışı, adaleti ve demokrasiyi tesis etmek için bir mücadele yürütüyoruz ve bu mücadele de ömrümüzün sonuna kadar devam edecek, kimsenin bundan şüphesi olmasın.