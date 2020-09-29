BIST 1.117
DOLAR 7,84
EURO 9,20
ALTIN 476,64
HABER /  POLİTİKA

HDP'li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Ankara Başsavcılığı’nca Kobani olaylarından dolayı gözaltına alınan HDP’li Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’e destek için Kars'a gelen HDP'li vekil, kendisini uyaran polise, ‘terbiyesiz’ diyerek hakaret ederken, meclis üyesi de bir başka görevli polise 'sicil söyle bana yasağı da anlat' diye çıkıştı.

Abone ol

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'e destek için Halkların Demokrat Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bölge milletvekilleriyle birlikte Kars’a geldi.

Iğdır üzerinden karayoluyla Kars’a gelen Buldan, önce partisini ziyaret etti. Ardından Belediye Başkanlığı’na gitmek üzere HDP İl Başkanlığı önünde bulunan caddeye çıktı. Cadde üzerinde güvenlik önlemeleri alan polis, kalabalığı Kars Valiliği’nin almış olduğu kısıtlamalar hakkında uyardı.

"Ben milletvekiliyim, terbiyesiz''
Buldan ve beraberindekilerden birkaçına yürüyerek belediye binasına gitmeleri için polis yardımcı oldu. Ancak HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, kendisini uyaran polise, "Ben milletvekiliyim, terbiyesiz. Terbiyesizliğin de bu kadarı olmaz" dedi.

''Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat''
Bir diğer HDP’li ise "Kaç kişi geçiyorsunuz" diye uyarı yapan polise, “Buradan geçmek yasak mı? Nasıl yasak! Sicili söyle sen, bana yasağı da anlat, bana yasağın sebebini söyle, nasıl yasak mesela benim önümü kesiyorsun. İnsanların buradan geçmesi nasıl yasak, gel gel sicili söyle" dedi.



O anlar anbean kameralara yansıdı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindekiler daha sonra polis önlemleri altında yürüyerek Metin Sözen Caddesi’nde bulunan Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’na geçtiler. Buldan ve beraberindekiler burada bir süre belediye başkan yardımcılarıyla görüştükten sonra ayrıldılar.

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal açıkladı: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Girit'te NATO üssünü ziyaret eden Pompeo'dan 'Türkiye-Yunanistan' krizi açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: Ama gelişmeler tam tersine oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması! Bakın hangi suçlar için gelebilir
Aliyev Ermenistan'a ateş püskürdü: Aptal diktatörü durduramazsanız Azerbaycan durduracak
Kremlin'den Türkiye'ye 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Masumlar Apartmanı Neriman'ın hastalığı nedir Gizem Katmer kimdir?
Kastamonu Valisi ve yardımcısının koronaya yakalandı
Giuliano, Al Nassr ile yollarını ayırdığını duyurdu
AB, Gürcistan'a 129 milyon euroluk destek veriyor
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Testosteronu azaltıp cinsel isteği düşürüyor
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Çok kuvvetli yağış geliyor
Yorumlar 3 yorum