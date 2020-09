Giuliano, Al Nassr ile yollarını ayırdığını duyurdu

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde adı yine sarı-lacivertlilerle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, kulübü Al Nassr'a veda etti. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan 30 yaşındaki Sambacı, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr taraftarına teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Futbolcunun paylaşımında ayrıca, "Lig ve Süper Kupayı burada kazandım. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. Al Nassr'ın kariyerimin bir parçası olduğu için ve böyle bir kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür ediyorum" ifadeleri de yer aldı.

I would like to thank all AlNassr fans for the 2 years of many emotions we had together . We won the League and a Super Cup and it was amazing ! For reasons that I don’t want to talk about right now I am leaving AlNassr today ..