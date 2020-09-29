BIST 1.117
DOLAR 7,84
EURO 9,20
ALTIN 476,64
HABER /  YEREL

Kastamonu Valisi ve yardımcısının koronaya yakalandı

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU Valisi Avni Çakır ve Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü'nün Covid-19 testleri pozitif çıktı.

Abone ol

Kastamonu Valisi Avni Çakır, sabah saatlerinde koronavirüs belirtileri üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Vali Çakır'ın burada yapılan testi pozitif çıktı.

Sağlık durumu iyi olan Vali Çakır'ın tedavisinin evde süreceği öğrenildi. Öte yandan, Vali Yardımcısı ve Taşköprü Kaymakam Vekili Fahrettin Göncü'nün de bugün koronavirüs testinin pozitif çıktığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişiyor! Bin bir derde deva oluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal açıkladı: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Girit'te NATO üssünü ziyaret eden Pompeo'dan 'Türkiye-Yunanistan' krizi açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: Ama gelişmeler tam tersine oldu
Meclis Başkanı Şentop'tan 'idam' açıklaması! Bakın hangi suçlar için gelebilir
Aliyev Ermenistan'a ateş püskürdü: Aptal diktatörü durduramazsanız Azerbaycan durduracak
Kremlin'den Türkiye'ye 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
Giuliano, Al Nassr ile yollarını ayırdığını duyurdu
AB, Gürcistan'a 129 milyon euroluk destek veriyor
Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: Testosteronu azaltıp cinsel isteği düşürüyor
Masumlar Apartmanı Han hastalığı nedir neden çöp topluyor?
Büyükyalı Aile Kredisi iyi bir yatırım için doğru zamanda ev sahibi olma fırsatı sunuyor
Masumlar Apartmanı kitap özeti yazarı kimdir?
Yorumlar