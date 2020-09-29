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İstanbul polisini teyakkuza geçiren ihbar: Suda biri sürükleniyor

İSTANBUL Fikirtepe'de bir kişinin dereye düştüğü ihbarı polisi alarma geçirdi. Kurbağalıdere çıkışında polis botuyla kayıp kişi arandı. Sonunda dereye düşenin bir vitrin mankeni olduğu anlaşıldı.

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İSTANBUL'daki kısa süreli yağış yer yer olumsuzluklara neden oldu. Bazı bölgeler yağmur sularına teslim oldu, bazı yerlerde de dolu nedeniyle özellikle araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Tüm bunların yanında; Fikirtepe'den gelen ihbar üzerine ekipler ilginç bir olay yaşadı. Bir kişinin dereye düşerek sürüklendiği yönünde ihbar alan ekipler çok sayıda itfaiye ve ambulans ile olay yerine gitti. 

Ekipler, Kurbağalıdere çıkışında polis botuyla kayıp kişiyi aramaya başladı. Çalışmalar sonunda ihbardaki kişi bulundu. Ancak kurtarılanın bir vitrin mankeni olduğu anlaşıldı. (NTV)

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