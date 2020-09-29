BIST 1.123
DOLAR 7,84
EURO 9,19
ALTIN 476,20
HABER /  YEREL

Düzce'de maskesini doğru takmayan ve zorluk çıkaran kişi polis merkezine götürüldü

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini doğru takmadığı için kendisini uyaran güvenlik güçlerine zorluk çıkaran kişi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Abone ol

Kent genelinde maske denetimi yapan polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde bir kişiyi, maskesini doğru takmadığı gerekçesiyle uyararak ceza yazdı.

Polise durumu anlatmaya çalışan kişi, ekiplere zorluk çıkardığı gerekçesiyle elleri kelepçelenerek ekip aracına alındı. 

Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliğine götürülen kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Masterchef Duygu'yu nişanlısı aldattı! Duygu Acarsoy'un ilk eşi kimdir sabıkalı çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Türk F-16 iddiasını yalanladı
Ormanköy Açık Hava Çarşı Mağazaları için ön talep başladı
Son dakika Ermenistan'dan S-300 hamlesi! Azerbaycan duyurdu imha edeceğiz
HDP'li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal açıkladı: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Girit'te NATO üssünü ziyaret eden Pompeo'dan 'Türkiye-Yunanistan' krizi açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi
Antalya'daki sortiler için Rus pilotlardan bilgi istendi
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı istifa etti
Esra Erol'dan Esra Karakuş açıklaması: 3 saniyelik görüntülerden ibaret değil
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'nın iddiası: Kobani olaylarının sorumlusu AK Parti'dir
Safiye Masumlar Apartmanı annesi kimdir?
Yorumlar