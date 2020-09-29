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Antalya'daki sortiler için Rus pilotlardan bilgi istendi

ANTALYA'nın Lara bölgesinde, orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı jetlerinin denize sert sortiler yapması kentte yaşayanları tedirgin etti.

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O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Rus pilotlardan uçuşlarla ilgili bilgi istendi.

Türkiye’deki orman yangınları için bu yıl Rusya’dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet, dün akşam saatlerinde Lara bölgesinde denize sert sortiler yaptı. ‘Ateş Kartalı’ olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçakları gören vatandaşlar, balkonlarına çıktı.

Binalara yakın sorti

Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçaklar, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Rus pilotlar, iddiaya göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) kulesinin uyarısıyla meydana geri dönüş yaparken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Rus pilotlardan bilgi istedi. 

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