BIST 1.123
DOLAR 7,84
EURO 9,19
ALTIN 476,20
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Türk F-16 iddiasını yalanladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu karşısındaki hezimeti gizlemek için yalan üstüne yalan üretiyor. Son yalanlarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamayla Ermenistan'ın iddiasını yalanlayarak, "Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan da yalanlama geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Azerbaycan Ermenistan savaşında 3. gün! Ermenistan hezimet büyüdükçe saçmalıyor Türk F-16'sı... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ormanköy Açık Hava Çarşı Mağazaları için ön talep başladı
Son dakika Ermenistan'dan S-300 hamlesi! Azerbaycan duyurdu imha edeceğiz
HDP'li vekillerden polise hakaret: Terbiyesiz, bana sicili söyle
Prof. Dr. Nur Baran Aksakal açıkladı: İzole edilmesi gereken insan sayısı 100 bine yaklaştı
Girit'te NATO üssünü ziyaret eden Pompeo'dan 'Türkiye-Yunanistan' krizi açıklaması
Kılıçdaroğlu'dan Yeni Ekonomi Programı eleştirisi: Ama gelişmeler tam tersine oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Mardin'de teslim olan teröristlerin kimlikleri belirlendi
Antalya'daki sortiler için Rus pilotlardan bilgi istendi
Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı istifa etti
Esra Erol'dan Esra Karakuş açıklaması: 3 saniyelik görüntülerden ibaret değil
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'nın iddiası: Kobani olaylarının sorumlusu AK Parti'dir
Masumlar Apartmanı Gülben kimdir hastalığı nedir?
Yorumlar 1 yorum