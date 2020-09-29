Fahrettin Altun, Ermenistan'ın Türk F-16 iddiasını yalanladı

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu karşısındaki hezimeti gizlemek için yalan üstüne yalan üretiyor. Son yalanlarına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan cevap geldi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamayla Ermenistan'ın iddiasını yalanlayarak, "Türk F-16'sının Ermeni uçağını düşürdüğü iddiası doğru değil. Ermenistan böyle ucuz propaganda oyunlarına başvuracağına bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilsin" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan da yalanlama geldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Türk F-16'sının Ermenistan'ın SU-25 uçağını vurduğuna dair açıklamayı yalanladı.