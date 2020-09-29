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Çinli bir adam sigortadan para almak için oğlunu denize attı

Demirören Haber Ajansı

Çin'de kaza süsü vererek sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize iten baba, olayla ilgili kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

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Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin Hainan bölgesinde 64 yaşındaki bir adam, zihinsel engelli oğlunun yanlışlıkla denize düştüğünü ifade ederek polise ihbarda bulundu.

Soruşturmayı yürüten polis, olayla ilgili kamera kayıtlarına ulaştı. Görüntülerde adamın oğlunu bilerek denize ittiği görüldü. Yang’ın 38 yaşındaki engelli çocuğunun boğularak öldüğü ifade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs verdiği ifadede, "Akraba ziyaretinde bir aklımızda bir fikir geldi. Sigortadan para almak için bu yola başvurdum. Oğlumu deniz ittim" dediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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