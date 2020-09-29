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Yeni Malatyaspor eski Galatasaraylı Semih Kaya'yı transfer etti

Demirören Haber Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Galatasaray altyapısında yetişen ve son olarak Sparta Prag'da forma giyen stoper oyuncusu Semih Kaya ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'de kadrosunu yeni sezonda güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Semih, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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