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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'deki çocukların uzaktan eğitimlerine yönelik 9 milyon lira destekte bulunacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'nin egemenlik haklarını kullanması bizim için son derece önemlidir. KKTC egemenlik haklarından vazgeçemez." diye konuştu.

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