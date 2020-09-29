Galatasaray, Onyekuru ile her konuda anlaştı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve sarı-kırmızılı taraftarların gönülden sevdiği Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor. Formasını giydiği Monaco cephesinden yapılan açıklamalar sonrası gemileri yakan Onyekuru'nun kısa süre içinde Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi. İşte tüm detaylar!

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Galatasaray yönetiminin ve taraftarının çok sevdiği isimlerin başında gelen Onyekuru için yeniden bir hareketlilik yaşandı. Galatasaray'da geçen sezonun devre arasında tekrar kiralanan fakat sezon tamamlanmadan Monaco'nun isteği doğrultusunda geri çağırılan Onyekuru için yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı teknik heyetin yeniden kadroya katmak istediği Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Monaco teknik patronu Kovac'ın ikinci planına düşen ve 11 yüzü göremeyen Henry Onyekuru, Strasbourg maçında da yedek kulübesinde forma bekledi. Kovac'ın yaptığı açıklamalarda yedek kalacağı vurgulanan yıldız ismin kulüpte mutsuz olduğu öğrenildi.

Galatasaray devreye girdi

Monaco'nun teknik patronu Kovac'ın bu açıklamalarından sonra devreye giren Galatasaray yönetimi Onyekuru ile her konuda anlaşma sağladı. Nijeryalı kanat oyuncusunun da Galatasaray'a dönmeye sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı. Önümüzdeki günlerde Monaco yetkilileri ile masaya oturacak olan Galatasaraylı yetkililer bu transfer için kolaylık isteyecek. Bonservis sorununun çözülmesi durumunda Onyekuru ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.