Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 8130'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 317.272'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 68 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1452 oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1452 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 278 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 268 bin 163, ağır hasta sayısı 1583, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin'' ifadelerini kullandı.

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