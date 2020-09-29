Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 14 asker gözaltına alındı

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik operasyonda biri görevdeki üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı.

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ŞANLIURFA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik Şanlıurfa, Yalova ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda; biri görevde üsteğmen, diğerleri ihraç 14 asker gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.