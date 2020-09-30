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Hayat bebeğin ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Sancaktepe’de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan anne ve babası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sancaktepe'de Suriye uyruklu 1 yaşındaki Hayat Neccar hayatını kaybetti. Vücudunda darp izleri bulunan çocuğun ölümüyle ilgili anne ve babası gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen bebeğin anne ve babası, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama sitemiyle mahkemeye sevk edildi.

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