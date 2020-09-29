Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalının başrolü Cengiz Koraltan darp edildi

AYDIN'da evli olan komşusu ile kaçan ve çiftin çocuklarının da kendisinden olduğu DNA testi ile ortaya çıkan Cengiz Koraltan (55), olaydan sonra evini taşıdığı sırada bir grubun saldırısına uğradı. Yasak aşk skandalı ATV'deki Esra Erol'da programında yer alan Koraltan'ın burada kendisini tanıyan kişiler tarafından darp edilmiş olabileceği öne sürüldü.

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Geçtiğimiz günlerde ATV'deki Esra Erol'da programına katılan Ferdi K., iki çocuk annesi eşi Esra K.'nin (27) evden kaçtığını belirterek bulunması için yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucu genç kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile kaçtığı ortaya çıktı. Şüphe üzerine çiftin çocuklarına yapılan DNA testinde babanın komşu Karoltan olduğu ortaya çıktı.

Kuyucak'ta yaşayan Koraltan, programdan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre; Cengiz Koraltan, Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp edilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.