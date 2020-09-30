BIST 1.123
DOLAR 7,83
EURO 9,20
ALTIN 475,37
HABER /  GÜNCEL
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Kütahya'da silahlı saldırı! Restoran sahibi yaralandı

KÜTAHYA'da henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı restoran sahibi Ahmet Temizerler'e tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçan zanlı her yerde aranıyor.

Abone ol

Kütahya'da, silahlı saldırıya uğrayan restoran sahibi bacağından yaralandı.

Zafertepe Mahallesi'nde Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu yakınında bulunan restorana gelen E.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı restoran sahibi Ahmet Temizerler'e (60) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Temizerler, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın
İlhan Aliyev'den flaş Türkiye açıklaması
Türk medyasında Kim Kardashian kavgası
Ermeni askerinin ağladığı anlar kamerada!
Hayat bebeğin ölümüyle ilgili flaş gelişme!
Azerbaycanlı o spiker konuştu: Gözyaşlarım 27 yılın hasretiydi
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Arda Turan, Rangers maçı kadrosunda yok!
Adana'da feci olay! İlk iş gününde asansör boşluğuna düşerek can verdi
Beylikdüzü'nde korku doku dakikalar! Tekstil fabrikasının deposu yandı
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı
Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 25 milyonu geçti
Çöp toplama hastalığı nedir Dispozofobi belirtileri neler?
Yorumlar