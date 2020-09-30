Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere seslendi: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, "Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınıf ortamı mahrem ve özeldir" dedi ve velilere seslendi.

EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarında paylaşılması hakkında “Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız” paylaşımında bulundu.