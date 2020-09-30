Konya'da art arda depremler! AFAD'dan son dakika açıklama

KONYA sabah saatlerinde meydana gelen iki depremle sallandı. AFAD verilerine göre Emirgazi ilçesinde dört dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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Konya'nın Emirgazi ilçesinde 07.15'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre bu depremden 4 dakika sonra 07.19'da Emirgan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.