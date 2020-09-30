Adana'da feci olay! İlk iş gününde asansör boşluğuna düşerek can verdi

Adana'da yeni açılan bir markete dün işe girdiği öne sürülen Nail Polat, Murat A.’nın 9’uncu kattaki evine market arabası ile sipariş getirdi. Siparişi teslim ettik sonra asansöre yönelen Polat, iddiaya göre kapıyı açıp, market arabasını içeriye sokmak için geri geri yürüyerek binmek istedi.