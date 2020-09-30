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Kütahya'da çocuğu doğduğu gün kazada hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde inşaat işçisi olan İbrahim Gürgen (38), hastanede doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

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Emet ilçesinde oturan İbrahim Gürgen, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde doğum yapan eşini ve çocuğunu gördükten bir süre sonra ayrıldı.

Emet ilçesine dönmek için 43 AAB 442 plakalı otomobille yola çıkan Gürgen, Tavşanlı-Emet karayolu Çökren mevkisinde sideksiyon hakimiyetini kaybetti. kontrolden çıkan otomobil, 20 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürgen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gürgen’in cenazesi, eşinin doğum yaptığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki çocuk babası Gürgen’in kazada hayatını kaybetmesi Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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