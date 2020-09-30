Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor
ERMENİSTAN ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.Abone ol
Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar karşılıklı hamlelerle sertleşiyor.
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi.
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