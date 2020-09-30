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Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

ERMENİSTAN ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

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Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar karşılıklı hamlelerle sertleşiyor.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Terter kentine top atışı gerçekleştirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sabah yerel saatte 08.00'de başlayan saldırıda, sivil altyapının zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre sivil halktan yaralıların olduğu kaydedildi. 

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