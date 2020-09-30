Beşiktaş Valentin Rosier transferini bitirdi
Beşiktaş, Sporting'in sağ beki Valentin Rosier’i kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız oyuncuyu 1 yıl kiralamak için Portekiz ekibiyle anlaşma aşamasına geldi.Abone ol
Beşiktaş sağ bekini Portekiz’de buldu. Siyah-beyazlılar, Sporting'den 24 yaşındaki Valentin Rosier’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Portekiz ekibi ve Fransız futbolcuyla anlaşma aşamasına gelen Beşiktaş, transferi kısa süre içinde tamamlayacak.
Geçen sezon başında Gijon’dan Sporting'e transfer olan Rosier, Portekiz ekibiyle 17 maça çıktı.