Meteoroloji illeri sıraladı sağanak yağış ve dolu uyarısı yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yağışlar bugün Karadeniz bölgesinin tamamında etkili olacak. Yağışlar özellikle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun kentlerinde çok kuvvetli görülecek. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.