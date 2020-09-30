Meteoroloji illeri sıraladı sağanak yağış ve dolu uyarısı yaptı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. İstanbul başta olmak üzere dün pek çok şehir de sağanak yağış ve dolu etkili olmuştu. Yağışlar bugün de sürecek. Yetkililer Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri için dolu, yıldırım uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul başta olmak üzere 28 il için sel baskını, dolu, hortum, sağanak yağış uyarısı yapmış ve öğle saatlerinde İstanbul beyaza bürünmüştü. Uzmanlar yağışın gece saatlerinde de devam edeceğini duyurmuştu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte Meteoroloji'den yapılan son hava durumu açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere yağışlar bugün Karadeniz bölgesinin tamamında etkili olacak. Yağışlar özellikle Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun kentlerinde çok kuvvetli görülecek. Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteorolojinin yayınladığı uyarıya göre Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerindeki kuvvetli yağışlar sel baskınlarına sebep olabilecek. Bu kentlerde zaman zaman dolu yağışı da bekleniyor. Hava sıcaklığı doğu bölgelerde değişmeyecek, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacak. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Bazı illerimizin 5 günlük hava durumu şöyle: