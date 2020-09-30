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Araç sahipleri dikkat! Benzine 11 kuruş zam geliyor

Otomobil sahiplerinin sevinci kısa sürdü. Benzin fiyatlarına geçtiğimiz hafta gelen 19 kuruşluk indirim sonrası bu kez zam haberi geldi. Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 11 kuruş artacak.

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Araç sahiplerini üzecek haber az önce geldi. Benzin fiyatlarına zam geliyor. Benzinin litresinde gece yarısından itibaren 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta gelen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 6.92 TL'den 6.73 TL'ye, Bursa'da 6.90 TL'den 6.71 TL'ye, İstanbul'da 6.84 TL'den 6.65 TL'ye, İzmir'de ise 6.93 TL'den 6.74 TL'ye düşmüştü.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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