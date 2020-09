Hıncal Uluç'un Sayısal Loto tepkisi: Acımasız bir kumara teşvik ediliyoruz

Hıncal Uluç, Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'nun İtalyan Sisal ve Demirören ortaklığına satılmasına karşın halen 'Milli' ifadesini kullandığını belirterek, "Milli Piyango İdaresi'nin yönettiği Sayısal Loto'nun kendilerini acımasız bir şekilde kumara teşvik ettiğini ifade etti.

Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'nun İtalyan Sisal ve Demirören ortaklığına satılmasına karşın halen 'Milli' ifadesini kullandığını belirterek, "Milli Piyango İdaresi'nin yönettiği Sayısal Loto'da, 6 rakamı bulmak, 50 rakam yerine 90 rakamdan seçilmeye başlanmış. Yani kazanma ihtimali 14 milyondan 622 milyonda bire çıkmış. İhtimal çok düşünce devirler çoğalmış. Dağıtılan ikramiyeler dağlar gibi devretmeye, yeni oyuncuları tahrik etmeye başlamış.



''Acımasız bir kumara teşvik ediliyoruz''

Biz kumarı yasaklayarak, ülkemizi her yıl milyonlarca turist, milyarlarca dolar döviz ve hazineye girecek gene milyarlarca gelir, on binlerce iş imkanından vazgeçen ülkeyiz. Amaç, Aile Birliğini korumaktı.

Şimdi, hem de böyle acımasız bir kumara teşvik ediliyoruz.

Neyse?. Milli Piyango'yu bırakma sebebim o değil.



''Girmeyi ve sorgulamayı deneyin bakalım''

Ben tek bilet almam. Seri alırım. On bileti, Milli Piyango sitesinden dijital sorgulamak beş dakikamı alıyordu. Şimdi devletin sitesi kapanmış. Özel Milli Piyango kendi sorgulama sitesini kurmuş. Girmeyi ve sorgulamayı deneyin bakalım. Bu kadar karmaşık, bu kadar ters bir sorgulama programı yapmayı Steve Jobs bile başaramazdı. Öfkeyle biletleri çöpe attım ve "Lanet" dedim.. "Bir daha almayacağım!."