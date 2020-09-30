BIST 1.132
DOLAR 7,80
EURO 9,15
ALTIN 473,50
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 8-9 Ekim’de yapacağız” dedi.

Abone ol

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde büyük tehlike! Türkiye 12.sıraya geriledi
İYİ Parti’de, ‘oy verilmeyecekler’ listesi krizi! Koray Aydın’a karşı kazan kaynıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine mektup! Doğu Akdeniz için çözüm önerisi sundu
1 yaşındaki Hayat bebeği işkence ederek öldürdü! Canavar anneden şok itiraflar
Donald Trump ve Joiden Biden TV düellosunda birbirine girdi hakaretler havada uçuştu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 2 bin 300 Ermenistan askeri etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Şu an hazır değiliz
Kayserispor Manule Fernandes'le anlaşma sağladı
THY Euroleague'de şov başlıyor
Gözler saat 19.00'da! Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Hıncal Uluç'un Sayısal Loto tepkisi: Acımasız bir kumara teşvik ediliyoruz
Hakan Altun sevgilileri kimler Ajda Pekkan ile sevgili mi?
Yorumlar