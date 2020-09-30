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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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 Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayın ceza belli oldu. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık R.Ö. ve avukatı katıldı.

R.Ö. savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia etti.

"Beraatime karar verilmesini talep ederim"

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan R.Ö, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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