“Trafik Tayfa” Kuralları Öğretmeye Geliyor

Çocukları erken yaşta trafik kuralları hakkında bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı ile TRT iş birliğinde hazırlanan “Trafik Tayfa” çizgi dizisi 3 Ekim Cumartesi gününden itibaren her hafta sonu TRT Çocuk’ta ekranlara gelecek.

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Türkiye’nin en çok izlenen ve ebeveynlerin en çok güvendiği çocuk kanalı TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa, bu kez “Trafik Tayfa” serisiyle hayranlarıyla buluşacak. Bugüne kadar birçok konuda farkındalık oluşturan projelere imza atan TRT Çocuk, yeni çizgi dizisiyle trafik kurallarının önemini vurgularken, eğlenceli bir kurguyla çocukların beğenisine sunacak.

Çocuklar “Trafik Tayfa” ile kuralları öğrenecek

Çocukların trafikte geçirdiği sürenin giderek artması ve araç trafiği kadar yaya trafiğinin de yoğunlaşması ile birlikte trafik kurallarının erken yaşta öğrenilmesini amaçlayan “Trafik Tayfa”, çocuklara macera dolu anlar yaşatırken; fahri trafik polisi olarak kurallara uymayanları uyarmalarını sağlayacak.

Tüm programlarında pedagojik denetim ve değerlendirmeler ile yayın hayatını sürdüren TRT Çocuk, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ile birlikte yürütülen bu projede de aynı hassasiyetlere dikkat edildi. Evrensel bir dil ile 360 derece yayıncılık anlayışını benimseyen TRT Çocuk, televizyonun yanı sıra dijital mecralarda, dergi ve sinema alanındaki çalışmalarıyla da çocukların bilişsel, zihinsel, duygusal gelişimlerini önemseyerek milli, manevi ve ahlaki değerlerin de altını çiziyor.

3 Ekim’den itibaren her hafta sonu TRT Çocuk’ta

Televizyondaki yüksek izlenme oranları ve beyaz perdedeki gişe rekorları ile büyük bir başarı elde eden Rafadan Tayfa’nın yeni serisi “Trafik Tayfa”, 3 Ekim Cumartesi’nden itibaren her hafta sonu saat 11.05, 15.55 ve 19.20’de TRT Çocuk ekranında olacak. Çizgi dizinin kahramanlarından Hayri’nin ‘Kırmızı Düdük Kampanyası’ndan haberdar olması ve mahalledeki polis karakolunu ziyareti, yeni bir dönemin de başlangıcı olur. ğlenceli bir mücadelenin sonunda fahri trafik polisliği unvanı alan Hayri, trafik denetimlerini artırır. Hayri bu yeni görevine zaman zaman kendini kaptırıp mahallede işleri biraz karıştırsa da sorumluluğunu layıkıyla yerine getirir.