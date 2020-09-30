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Fenerbahçe'den Papis Cisse'ye davet

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle bugün bir araya gelecek.

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Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de son olarak Samatta transferi gerçekleşti ve golcü futbolcu, 4 yıllığına sarı-lacivertli takıma imza attı.

Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti
Bir golcü daha transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajeriyle bugün bir araya gelecek.

Fenerbahçe'yi takibe aldı
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen ve şu an bonservisi elinde olan Papiss Cisse, Fenerbahçe'yi sosyal medyadan takibe aldı! Transfer sezonunun ilk günlerinde de Beşiktaş'ı takip etmeye başlamıştı.

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