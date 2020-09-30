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Uzmanından 'okul başarısı için 7 saatten az uyumayın' tavsiyesi

Anadolu Ajansı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, okul başarısını artırmak için uyku süresinin 7 saatin altına düşmemesi gerektiğini söyledi. 

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Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin öğrencilerin yaşam düzeninde farklılıklara yol açtığını ifade etti. 

Öğrenim sürecinde düzenli uykunun önemli rol oynadığını anlatan Öztürk, uyku ihtiyacının genetik ve çevresel faktörlerle kişiye özel belirlendiğini ve bu gereksinimin sorunsuz karşılanması gerektiğini dile getirdi. 

Salgın sürecinin öğrencilerin eğitim hayatında değişikliklere yol açtığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"İlköğretimden üniversiteye kadar uzaktan eğitim yönteminin yaygın biçimde kullanılmaya başlanması önemli bir değişiklik. Okul ortamının getirdiği düzen ve sosyal çevreden uzakta, evin rahat ortamı günlük yaşam düzenini de etkiledi. Öğrenciler daha geç yatmaya, daha geç kalkmaya, gün içinde daha fazla ara uykular uyumaya başladı. Kısacası uyku düzeni bozuldu." 

"Uyku düzeninin bozulması obezite riskini artırır"

Prof. Dr. Öztürk, uykunun kendi içinde belli evreleri olduğunu, sağlıklı bir uykunun bölünmeden tek parça halinde alınması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlıklı ve düzenli uykunun, öğrenme sürecini verimli hale getirdiğine ve başarıyı artırdığına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Uyku düzeninin bozulması, beraberinde önemli sonuçlar getirir. Örneğin, daha geç yatan bireyler acıktıkları için gece geç saatlerde atıştırma eğiliminde olurlar. Obezite riski artar. Özellikle büyüme ve gelişme döneminde uykusuz kalanlarda büyüme hormonu salgısı etkileneceği için boyları kısa kalabilir. Tüm yaş gruplarında dikkati toplama, öğrenme ve hatırlama bozulabilir. Bu da akademik başarının düşmesine yol açabilir. Okul başarısını artırmak için yatma ve kalkma saatleri düzenli olmalı. Uyku süresi 7 saatin altına düşmemeli. Gün içinde boş kalındığında uyku uyumamalı, bunun yerine hafif ve orta düzeyde egzersiz yapılmalı." 

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