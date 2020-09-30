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İstanbul'da mide bulandıran olay! Öz kızına müstehcen videolar izletti

İSTANBUL'da savcılığa başvuran bir kadın, eşinin 14 yaşındaki öz kızının yanında müstehcen videolar izlediğini iddia ettiği eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Yıllardır evli olan S.E., ve N.E., çiftinin evliliğinden meydana gelen 14 yaşında bir kız çocukları bulunuyordu. Anne S.E., bir gün eşinin kız çocuklarının yanında yüksek sesli bir şekilde müstehcen videolar seyrettiğini fark etti. Bu duruma sinirlenen genç kadın eşini uyararak bir daha bu tür davranışlarda bulunmaması yönünde uyarıda bulundu.

Anne S.E.'nin uyarılarına rağmen iddiaya göre baba N.E., saplantılı eylemine yaklaşık 6 ay boyunca farklı zaman dilimlerinde sürdürmeye devam etti. Eşinin saplantılı bir şekilde kızının yanında müstehcen videolar izlemesine dayanamayan genç anne savcılığa gelerek kocası hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Kendi kızını taciz ediyor"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı annenin şikâyeti üzerine skandal olay hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç kadın eşinin kızının yanında müstehcen videolar izlediğini iddia etti. Annenin iddiaları üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alınan mağdur kız çocuğu babasının yanında müstehcen içerikli videolar izlediğini söyledi.

22 yıl hapsi isteniyor
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda baba N.E.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini, anne ve mağdur kızın beyanlarını esas alarak şüpheli hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' ve 'Çocuğun Görebileceği Yerlerde Müstehcenlik' suçları kapsamında iddianame düzenleyerek 22 yıla kadar hapsini istedi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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