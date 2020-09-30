Böyle baba olmaz olsun! Engelli oğlunu para için denize attı

Polis, babanın oğlunu denize düştüğünü söylediği sırada hiçbir şekilde üzüntü belirtisi göstermediğini ve polise ısrarla oğlunun denize düşüp öldüğünü resmi olarak kayıtlara geçirmesini istediğini söyledi.



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